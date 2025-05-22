Московский проспект и Пулковское шоссе: новые ограничения до начала июня

В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта в пяти районах

В Санкт-Петербурге с 24 мая запланированы новые ограничения движения транспорта, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Адмиралтейском районе

С 24 мая по 31 мая (21:00) и с 31 мая по 10 июня (в ночное время с 21:00 до 06:00) ограничивается движение транспорта по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала, включая перекрестки и Технологическую площадь.

В Выборгском районе

С 24 по 25 мая закроют движение транспорта по проспекту Тореза от Манчестерской улицы до улицы Курчатова, включая боковые проезды.

Объезд: площадь Мужества, 2-й Муринский проспект, Институтский проспект, улица Курчатова, Политехническая улица, Новороссийская улица, улица Орбели, улица Жака Дюкло, Светлановский проспект, Тихорецкий проспект, проспект Энгельса, Рашетова улица, Северный проспект, Лидинская улица, Гданьская улица, проспект Тореза, улица Есенина.

По 30 июня ограничено движение транспорта по проспекту Тореза от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки и боковые проезды.

По 10 июня закрыт проезд по боковому проезду проспекта Тореза от Манчестерской улицы до Светлановского проспекта (четная сторона).

В Курортном районе

С 24 мая по 26 июня планируется ограничение движения в городе Сестрорецке по Приморскому шоссе и Рубежному путепроводу у улицы Комбата Широкова.

В Московском районе

С 24 мая по 4 июня ограничивается движение транспорта по Пулковскому шоссе от транспортной развязки с КАД до дома 40, литера А, по Пулковскому шоссе.

В Пушкинском районе

С 24 мая по 1 июня ограничивается движение транспорта на перекрестке Ячевского проезда и Вавиловского проезда в городе Пушкине.

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Источник: пресс-служба ГАТИ