Сколько за год теряет в цене Tesla Cybertruck? Цифра удивит

Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с низкой ценой перепродажи своих машин

На тематических форумах в США разгораются споры относительно цен на подержанные электрические пикапы Tesla Cybertruck. Дело в том, что сама компания Tesla ставила ограничение по сдаче этих машин в фирменный трейд-ин: их нельзя было менять на Теслу другой модели. Недавно это ограничение было снято, и владельцы принялись проверять – чисто теоретически – а сколько можно выручить за свой Cybertruck с пробегом, сдав его производителю?

Все началось с автовладельца, который проверил стоимость пикапа в специальном исполнении Foundation Series. Он купил новую машину за 99 900 долларов год назад и успел накатать на ней всего 6500 миль, то есть около 10,5 тысячи км. Калькулятор оценки стоимости выдал сумму... в 65 400 долларов. То есть за год Cybertruck подешевел на 34 500 долларов, потеряв 35% своей ценности.

Мы тут в России, конечно, можем возразить, что трейд-ин рыночную стоимость не отражает – но в Штатах своя атмосфера. Как пишут американские СМИ, ситуация с Cybertruck однозначно ненормальная: обычно так сильно в цене теряет трехлетка, но никак не годовалый автомобиль со столь незначительным пробегом. Шутки и зубоскальство вокруг компании Маска вновь набирают обороты: журналисты делают вывод, что сама Tesla не считает, что Cybertruck стоят так уж дорого...

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Источник: Jalopnik