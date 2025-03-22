Автотуристам понравится: из Кибертрака сделали дом на колесах с видепроектором

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Tesla Cybertruck преобразовали в кемпер с душем и видеопроектором за ₽550 тысяч

Компания США Space Camper выпустила новую надстройку для кузова электропикапа Tesla Cybertruck под названием Cap.

Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper
Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper

Это подобие кунга (кузов унифицированный нулевого габарита), но при помощи дополнительных модулей пикап можно преобразовать в коммерческий фургон или полноценный кемпер со спальными местами, душем и видеопроектором. Вес надстройки Cap составляет 77 кг.

Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper
Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper

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Такая надстройка делает линию крыши более горизонтальной, а высота Cybertruck увеличивается на 13 см, между полом грузовой платформы и новой крышей пространство метром высотой. Cap выдерживает до 300 кг груза и подходит для установки автомобильных палаток. Space Camper предлагает автовладельцам самим оснастить Cap подъемным верхом с тентом. Также понадобятся такие аксессуары, как спальный матрац, системы хранения и различные полочки для кузова, походный душ и медиаоборудование.

Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper
Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper

Желающим сделать из Cybertruck рабочий фургон Space Camper предлагает различные варианты наружных рейлингов и внутренних крепежных систем. На переоборудование базовой версии Cap придется выложить от 6385 долларов (порядка 550 тыс. рублей по актуальному курсу).

Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper
Кунг Cap для Tesla Cybertruck от Space Camper

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 6
22.03.2025 
Фото:Carscoops
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