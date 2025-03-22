Автотуристам понравится: из Кибертрака сделали дом на колесах с видепроектором

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Компания США Space Camper выпустила новую надстройку для кузова электропикапа Tesla Cybertruck под названием Cap.
Это подобие кунга (кузов унифицированный нулевого габарита), но при помощи дополнительных модулей пикап можно преобразовать в коммерческий фургон или полноценный кемпер со спальными местами, душем и видеопроектором. Вес надстройки Cap составляет 77 кг.
Такая надстройка делает линию крыши более горизонтальной, а высота Cybertruck увеличивается на 13 см, между полом грузовой платформы и новой крышей пространство метром высотой. Cap выдерживает до 300 кг груза и подходит для установки автомобильных палаток. Space Camper предлагает автовладельцам самим оснастить Cap подъемным верхом с тентом. Также понадобятся такие аксессуары, как спальный матрац, системы хранения и различные полочки для кузова, походный душ и медиаоборудование.
Желающим сделать из Cybertruck рабочий фургон Space Camper предлагает различные варианты наружных рейлингов и внутренних крепежных систем. На переоборудование базовой версии Cap придется выложить от 6385 долларов (порядка 550 тыс. рублей по актуальному курсу).
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Источник: carscoops.com