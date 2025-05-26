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В Московской области обновили разметку на 4,7...

Подмосковные дорожники обновили разметку на тысячах зебр

В Московской области обновили разметку на 4,7 тыс. пешеходных переходов

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Дорожные службы Московской области восстановили разметку на 4,7 тыс. пешеходных переходов в рамках третьего этапа летнего содержания дорог. Обновления затронули как региональные, так и муниципальные трассы, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По словам главы ведомства Марата Сибатулина, приоритет отдан восстановлению пешеходных переходов и линейной разметки.

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В частности, на региональных дорогах было обновлено 3 тысячи километров линий и 1,8 тысячи переходов, а на муниципальных – 2,9 тысячи переходов и 1,2 тысячи километров разметки.

Кроме этого, специалисты провели мойку 1,5 тысячи километров дорожных ограждений, очистили 4,6 тысячи километров тротуаров и 23 тысячи километров проезжей части, а также скосили траву вдоль 12 тысяч километров полос отвода.

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В рамках летнего обслуживания также продолжается ремонт дорожного покрытия, обновление светофоров, освещения, дорожных знаков и искусственных неровностей. Контроль качества выполняемых работ осуществляется через систему планирования и контроля в дорожной сфере (СКПДИ).

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
26.05.2025 
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