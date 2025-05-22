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В Подмосковье устанавливают километры тросовых ограждений
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В Подмосковье устанавливают километры тросовых ограждений
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В Подмосковье устанавливают километры тросовых ограждений

Минтранс Подмосковья: на 23 дорогах установили новые тросовые ограждения

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В Московской области на 23 участках региональных трасс установили тросовые ограждения, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Меры реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» для повышения безопасности. Разделение потоков снижает риск выезда на встречную полосу и предотвращает лобовые столкновения, поэтому такие ограждения устанавливают в первую очередь на аварийно-опасных участках.

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Сейчас выполнено более половины запланированного объема – смонтировано около 15 км из 30 км. В восьми округах работы уже завершены. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Ограждения уже установлены в Истре, Кашире, Коломне, Красногорске, Ленинском округе, Солнечногорске, Сергиево-Посадском округе и Щёлкове. В Солнечногорске они появились на двух отрезках Обуховского шоссе, в Сергиево-Посадском округе – на Новоугличском шоссе и дороге вблизи Селково. В Красногорске 500 м тросов смонтировали на 27-м км Волоколамского шоссе, в Истре – в Павловской Слободе и Исаково. В Ленинском округе 820 м установили на Каширском и Володарском шоссе, в Коломне – на ул. Октябрьской Революции.

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Также завершены работы в Раменском округе: 4,5 км тросовых ограждений установили на пяти участках Егорьевского и Рязанского шоссе.

Монтаж ограждений на региональных дорогах продолжается.

Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia | Медиабанк событий
22.05.2025 
Фото:Wikimedia | Медиабанк событий
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