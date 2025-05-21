Названы самые аварийные машины в России
«Ингосстрах» привел топ-10 самых аварийных автомобилей в России
Согласно исследованию компании «Ингосстрах», в РФ по итогам I квартала текущего года рейтинг самых аварийных авто возглавила модель Hyundai Solaris.
С начала года произошло более 5,5 тыс. ДТП с ее участием.
В топ-3 рекордсменов по числу ДТП также вошли Kia Rio с более чем 5 тыс. аварий и Lada Granta с почти 5 тыс. ДТП.
В топ-10 по количеству ДТП вошли такие модели, как Volkswagen Polo, Ford Focus, Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Corolla, Lada Largus и Skoda Octavia.
Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.
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Источник: «Известия»
Фото:АГН «Москва»
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21.05.2025
Фото:АГН «Москва»
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