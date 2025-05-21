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Названы самые аварийные машины в России

«Ингосстрах» привел топ-10 самых аварийных автомобилей в России

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Согласно исследованию компании «Ингосстрах», в РФ по итогам I квартала текущего года рейтинг самых аварийных авто возглавила модель Hyundai Solaris.

С начала года произошло более 5,5 тыс. ДТП с ее участием.

В топ-3 рекордсменов по числу ДТП также вошли Kia Rio с более чем 5 тыс. аварий и Lada Granta с почти 5 тыс. ДТП.

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В топ-10 по количеству ДТП вошли такие модели, как Volkswagen Polo, Ford Focus, Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Corolla, Lada Largus и Skoda Octavia.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 19
21.05.2025 
Фото:АГН «Москва»
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