Эти машины с пробегом подешевели больше всего в России

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Проба из картера в полевых условиях берется с помощью простого ручного насоса, гибкой трубки подходящего диаметра (чтобы пролезала в трубку от щупа конкретной модели) и пластиковой колбы. Летом приходится ждать до получаса, пока масло остынет – иначе бутылочка «свернется». Зимой можно смело откачивать сразу после остановки двигателя: температура масла заметно ниже.
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«Авито Авто»: стоимость подержанных Kia Rio снизилась на 12,4%

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По итогам I квартала 2025 года Volkswagen Polo с пробегом подешевели на 13,1%, цены подержанных Kia Rio упали на 12,4%, сказано в исследовании рынка б/у автомобилей на площадках дилеров, проведенном экспертами «Авито Авто».

За указанный период объявлений о продаже авто с пробегом у дилеров стало больше на 15,5% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Наибольшую долю среди выставленных на продажу в автосалонах б/у машин заняли модели Lada (10,5%). Далее следуют Kia (9,2%), Hyundai (7,8%), Toyota (7,2%), Volkswagen (5%).

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Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев пояснил, что в последнее время на рынке б/у авто покупательская активность снижена. При этом средние цены в этой категории почти не изменились, хотя отдельные модели и стали заметно доступнее, чем в 2024 году. Поэтому для тех, кто планирует покупку машины с пробегом у дилера, сейчас подходящее время, пояснил Ковалев.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | KIA
Количество просмотров 1
22.04.2025 
Фото:Depositphotos | KIA
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
-1