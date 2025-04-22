Эти машины с пробегом подешевели больше всего в России

«Авито Авто»: стоимость подержанных Kia Rio снизилась на 12,4%

По итогам I квартала 2025 года Volkswagen Polo с пробегом подешевели на 13,1%, цены подержанных Kia Rio упали на 12,4%, сказано в исследовании рынка б/у автомобилей на площадках дилеров, проведенном экспертами «Авито Авто».

За указанный период объявлений о продаже авто с пробегом у дилеров стало больше на 15,5% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Наибольшую долю среди выставленных на продажу в автосалонах б/у машин заняли модели Lada (10,5%). Далее следуют Kia (9,2%), Hyundai (7,8%), Toyota (7,2%), Volkswagen (5%).

KIA Rio

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев пояснил, что в последнее время на рынке б/у авто покупательская активность снижена. При этом средние цены в этой категории почти не изменились, хотя отдельные модели и стали заметно доступнее, чем в 2024 году. Поэтому для тех, кто планирует покупку машины с пробегом у дилера, сейчас подходящее время, пояснил Ковалев.

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Источник: «Известия»