Почти новый Volkswagen Polo продают в РФ по цене Lada Vesta
В России в продаже появился Volkswagen Polo 2019 г.в. за 1,7 млн рублей
В российской столице на продажу выставили Volkswagen Polo 2019 г. в. с небольшим пробегом 9400 км. По словам владельца, машина продается за ненадобностью, она почти не использовалась.
При этом Volkswagen регулярно проходил ТО по высоким корпоративным стандартам в официальном сервисе. Есть диагностическая карта.
Есть летняя резина на дисках, в отличном состоянии, возможна передача в комплекте по договоренности.
Под капотом седана мотор объемом 1,6 литра мощностью 110 л.с., АКП. Стоит автомобиль 1 700 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.
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Источник: «Авито»
Фото:Авито
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26.03.2025
Фото:Авито
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo 2015/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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