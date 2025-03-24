Хорошая альтернатива «китайцу»: надежный и доступный немецкий кроссовер

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В РФ появился в продаже кроссовер Volkswagen Tacqua по цене от 2,5 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам кроссоверы Volkswagen Tacqua китайской сборки. Авто продаются на классифайдах как из наличия, так и под заказ по цене от 2 490 000 рублей.

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За столько новый Volkswagen Tacqua продает из наличия салон из Казани. Продавец заявляет, что этот ценник не включает никаких скрытых платежей.

У данного экземпляра есть кондиционер, круиз-контроль, кожаная отделка салона, камера заднего вида с задними парктрониками, цифровая приборная панель, кожаный руль с мультифункцией, светодиодная оптика с датчиком света и автокорректором фар, электрообогрев боковых зеркал, люк и многое другое.

Volkswagen Tacqua
Volkswagen Tacqua

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Компания из Краснодара за ту же сумму готова привезти аналогичный автомобиль под заказ, а экземпляр из наличия она продает за 2 620 000 рублей. За 2 650 000 рублей кроссовер предлагает привезти компания из Воронежа, а за 3 090 000 рублей автомобиль предлагает дилер из Краснодара.

Все эти кроссоверы оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л. с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Габариты авто – 4108х1760х1589 мм при колесной базе 2551 мм. Объем багажника составляет 367 литров.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 12
24.03.2025 
Фото:Volkswagen
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