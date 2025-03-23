Популярный кроссовер Volkswagen стал мощнее и роскошнее

Цены на обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan 2025 года начинаются от $29 495

Volkswagen обновил свой популярный компактный кроссовер Tiguan, представив модель 2025 года, которая стала мощнее и роскошнее предыдущих версий, а цена при этом выросла незначительно. Базовая комплектация Tiguan S теперь стоит от $29 495, что на $615 больше, чем раньше.

Volkswagen Tiguan 2025 года

Кроссовер оснащен турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 201 л.с., выросшей на 17 л.с.

Стандартное оснащение модели включает светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые зеркала в цвет кузова и серебристые анодированные рейлинги на крыше.

В салоне обтянутое кожзамом рулевое колесо, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовая информационно-развлекательная система. Также предусмотрены беспроводное зарядное устройство для смартфона, аудиосистема с семью динамиками и двухзонный автоматический климат-контроль.

Комплектация Tiguan SE за $32 995 предлагает электропривод подъемной двери и 19-дюймовые колеса. Внутри появляются передние сиденья с перфорированным кожзаменителем и восьмипозиционной электрорегулировкой для водителя, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подсветка пространства для ног спереди и десятицветная система окружающего освещения.

Топовая комплектация SEL R-Line за $39 755 оснащена полным приводом и отличается серебристыми рейлингами на крыше и 20-дюймовыми серебристыми колесами. Внутри подогреваемые, вентилируемые и массажные передние сиденья из высококачественной кожи Varenna, подогреваемое рулевое колесо и задние сиденья, отделка из американского орехового дерева и подсветка на приборной панели и передних дверях.

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Источник: Carscoops