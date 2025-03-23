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Популярный кроссовер Volkswagen стал мощнее и роскошнее

Цены на обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan 2025 года начинаются от $29 495

Volkswagen обновил свой популярный компактный кроссовер Tiguan, представив модель 2025 года, которая стала мощнее и роскошнее предыдущих версий, а цена при этом выросла незначительно. Базовая комплектация Tiguan S теперь стоит от $29 495, что на $615 больше, чем раньше.

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Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года

Кроссовер оснащен турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 201 л.с., выросшей на 17 л.с.

Стандартное оснащение модели включает светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые зеркала в цвет кузова и серебристые анодированные рейлинги на крыше.

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В салоне обтянутое кожзамом рулевое колесо, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовая информационно-развлекательная система. Также предусмотрены беспроводное зарядное устройство для смартфона, аудиосистема с семью динамиками и двухзонный автоматический климат-контроль.

Комплектация Tiguan SE за $32 995 предлагает электропривод подъемной двери и 19-дюймовые колеса. Внутри появляются передние сиденья с перфорированным кожзаменителем и восьмипозиционной электрорегулировкой для водителя, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подсветка пространства для ног спереди и десятицветная система окружающего освещения.

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Топовая комплектация SEL R-Line за $39 755 оснащена полным приводом и отличается серебристыми рейлингами на крыше и 20-дюймовыми серебристыми колесами. Внутри подогреваемые, вентилируемые и массажные передние сиденья из высококачественной кожи Varenna, подогреваемое рулевое колесо и задние сиденья, отделка из американского орехового дерева и подсветка на приборной панели и передних дверях.

Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года
Volkswagen Tiguan 2025 года

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 23
23.03.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+68