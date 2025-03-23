В России появился новый современный кроссовер Volkswagen по цене дешевле «китайцев»
На просторах ресурсов объявлений появился рестайлинговый Volkswagen Tharu китайской сборки, предлагаемый по цене, которая серьезно бросает вызов конкурентам из Поднебесной. Заявленная стоимость начинается от 3 150 000 рублей.
Цена в 3 150 000 рублей за Volkswagen Tharu кажется весьма привлекательной, особенно если сравнивать с ценами на аналогичные китайские кроссоверы. Geely Atlas стартует от 3 512 990 рублей, Jetta VS5 (на платформе VAG) – от 3 152 000 рублей, а Jaecoo J7 – от 3 259 900 рублей. На первый взгляд, Tharu выглядит выгоднее.
Объявление о продаже Tharu за 3 150 000 рублей включает доставку до Владивостока и все необходимые документы для регистрации. Доставку до других регионов придется оплачивать отдельно. В описании упоминается богатая комплектация с цифровой панелью приборов, 12-дюймовым сенсорным экраном, кожаным салоном и другими удобствами.
За указанную стоимость предлагается переднеприводный вариант Tharu с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» с сухими сцеплениями.
В Москве предлагается аналогичная версия, но с кнопочным управлением климатом, за 3 240 000 рублей. Также доступен полноприводный вариант с 2,0-литровым 186-сильным двигателем и 7-ступенчатым «роботом» с мокрым сцеплением. Этот автомобиль продает дилер Hyundai из Владикавказа, у которого он уже в наличии за 4 100 000 рублей.
Напомним, рестайлинговый Volkswagen Tharu выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае с весны 2023 года.
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Источник: Автоновости дня