В России появился новый современный кроссовер Volkswagen по цене дешевле «китайцев»

Новый кроссовер Volkswagen Tharu можно купить в РФ по цене от 3,15 млн рублей

На просторах ресурсов объявлений появился рестайлинговый Volkswagen Tharu китайской сборки, предлагаемый по цене, которая серьезно бросает вызов конкурентам из Поднебесной. Заявленная стоимость начинается от 3 150 000 рублей.

Цена в 3 150 000 рублей за Volkswagen Tharu кажется весьма привлекательной, особенно если сравнивать с ценами на аналогичные китайские кроссоверы. Geely Atlas стартует от 3 512 990 рублей, Jetta VS5 (на платформе VAG) – от 3 152 000 рублей, а Jaecoo J7 – от 3 259 900 рублей. На первый взгляд, Tharu выглядит выгоднее.

Volkswagen Tharu

Объявление о продаже Tharu за 3 150 000 рублей включает доставку до Владивостока и все необходимые документы для регистрации. Доставку до других регионов придется оплачивать отдельно. В описании упоминается богатая комплектация с цифровой панелью приборов, 12-дюймовым сенсорным экраном, кожаным салоном и другими удобствами.

За указанную стоимость предлагается переднеприводный вариант Tharu с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» с сухими сцеплениями.

Интерьер Volkswagen Tharu

В Москве предлагается аналогичная версия, но с кнопочным управлением климатом, за 3 240 000 рублей. Также доступен полноприводный вариант с 2,0-литровым 186-сильным двигателем и 7-ступенчатым «роботом» с мокрым сцеплением. Этот автомобиль продает дилер Hyundai из Владикавказа, у которого он уже в наличии за 4 100 000 рублей.

Напомним, рестайлинговый Volkswagen Tharu выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае с весны 2023 года.

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Источник: Автоновости дня