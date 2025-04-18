Самые популярные и доступные подержанные иномарки: 4 модели

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Аналитики составили рейтинг самых популярных иномарок с пробегом стоимостью около 1 млн рублей. Уточняется, что список составляли по количеству объявлений о продаже таких машин.

Чаще всего за указанную стоимость предлагаются такие иномарки, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Возраст этих моделей со средней ценой в 1 млн рублей преимущественно составляет 9 лет.

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Средняя цена легковушки с пробегом в целом по рынку в марте составила 1 млн 480,6 тыс. рублей (-0,2% по сравнению с показателем февраля).

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
18.04.2025 
Фото:Unsplash
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