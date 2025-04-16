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МТС AdTech: 22% выберут авто с пробегом из-за...

Автомобиль мечты: чего хотят россияне и что покупают на самом деле

МТС AdTech: 22% выберут авто с пробегом из-за нехватки новых от нужных брендов

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По данным исследования Центра аналитики и исследований МТС AdTech, среди 2000 опрошенных россиян наибольшее число респондентов выразили желание приобрести автомобили японского производства – около 33%. На втором месте оказались немецкие авто (27%), а третье заняли отечественные машины с результатом 17%.

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Автомобили из Южной Кореи заинтересовали 13% участников опроса, а китайские – лишь 7%.

Наибольшую популярность российские автомобили получили среди жителей Северо-Кавказского федерального округа, где их готовы купить 30% опрошенных. В Приволжском округе этот показатель составляет 22%, а в Южном – 20%.

Предпочтения зависят и от географии. Например, в Дальневосточном федеральном округе 95% респондентов выбрали бы японский автомобиль.

В то же время в Северо-Западном округе наибольший интерес вызывают немецкие авто (34%), за ними следует Центральный округ с 32%.

Исследование показало заметный разрыв между мечтами и реальностью. Хотя многие респонденты отдают предпочтение японским машинам, в действительности на рынке новых авто лидируют китайские и российские модели.

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Интересно, что 80% опрошенных не против приобрести автомобиль с пробегом. Из них 22% объясняют это нехваткой новых автомобилей от желаемых производителей на рынке.

Что касается предпочтений по типу кузова, на первом месте оказался седан — его выбрали 33% участников опроса. Далее идут кроссоверы (25%), внедорожники и универсалы — по 12%.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет, проживающих на территории страны, в апреле 2025 года.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
16.04.2025 
Фото:Depositphotos
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