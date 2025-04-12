Volkswagen готовит три абсолютно новых автомобиля: известны подробности
Volkswagen представит на Шанхайском автосалоне в апреле три новых автомобиля
Volkswagen анонсировал дебют новых автомобилей на Шанхайском автосалоне, где будет представлен электрический седан CMP A-класса, а также внедорожники B-класса с увеличенным запасом хода и полностью электрический вариант.
Производитель подчеркнул, что новые модели разработаны с учетом уникальной китайской ДНК бренда Volkswagen и отражают современные дизайнерские решения FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и Volkswagen Anhui.
На выставке, которая пройдет с 25 апреля по 2 мая, Volkswagen организует стенд в зале 5.1 и продемонстрирует более 20 моделей автомобилей на традиционных и альтернативных источниках энергии, охватывающих широкий спектр рыночных сегментов.
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Источник: ITHome
Фото:Unplash | ITHome
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12.04.2025
Фото:Unplash | ITHome
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