Volkswagen готовит три абсолютно новых автомобиля: известны подробности

Volkswagen представит на Шанхайском автосалоне в апреле три новых автомобиля

Volkswagen анонсировал дебют новых автомобилей на Шанхайском автосалоне, где будет представлен электрический седан CMP A-класса, а также внедорожники B-класса с увеличенным запасом хода и полностью электрический вариант.

Производитель подчеркнул, что новые модели разработаны с учетом уникальной китайской ДНК бренда Volkswagen и отражают современные дизайнерские решения FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и Volkswagen Anhui.

На выставке, которая пройдет с 25 апреля по 2 мая, Volkswagen организует стенд в зале 5.1 и продемонстрирует более 20 моделей автомобилей на традиционных и альтернативных источниках энергии, охватывающих широкий спектр рыночных сегментов.

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Источник: ITHome