#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены
12 апреля
В России стартовали продажи крупного внедорожника Volkswagen: объявлены цены
Volkswagen Teramont Pro появился на российском...
Mazda EZ-60
12 апреля
Mazda представила абсолютно новый технологичный и очень красивый кроссовер
Changan Mazda представила первые официальные...
Интерьер Exlantix ET
12 апреля
Гарантия 8 лет и бесплатная парковка — покупатели этого кроссовера получат приятные бонусы
Exlantix будет продавать в РФ машины с...

Volkswagen готовит три абсолютно новых автомобиля: известны подробности

Volkswagen представит на Шанхайском автосалоне в апреле три новых автомобиля

Рекомендуем
Kia из Китая — будут ли с ним проблемы в России

Volkswagen анонсировал дебют новых автомобилей на Шанхайском автосалоне, где будет представлен электрический седан CMP A-класса, а также внедорожники B-класса с увеличенным запасом хода и полностью электрический вариант.

Производитель подчеркнул, что новые модели разработаны с учетом уникальной китайской ДНК бренда Volkswagen и отражают современные дизайнерские решения FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и Volkswagen Anhui.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

На выставке, которая пройдет с 25 апреля по 2 мая, Volkswagen организует стенд в зале 5.1 и продемонстрирует более 20 моделей автомобилей на традиционных и альтернативных источниках энергии, охватывающих широкий спектр рыночных сегментов.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unplash | ITHome
Количество просмотров 2
12.04.2025 
Фото:Unplash | ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0