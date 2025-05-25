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BYD обошел Tesla по продажам электромобилей в Европе

JATO Dynamics: BYD впервые реализовал больше электромобилей в Европе, чем Tesla

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Китайская компания BYD впервые обошла Tesla по количеству проданных электромобилей в Европе, согласно отчету JATO Dynamics. Как сообщает Reuters, снижение интереса к продукции Tesla связано с устаревшими моделями и стратегией генерального директора Илона Маска. BYD зарегистрировала в апреле 7231 электромобиль с аккумуляторным питанием (BEV), тогда как у Tesla показатель составил 7165.

Фелипе Муньос, глобальный аналитик JATO Dynamics, подчеркнул, что это значимое событие для европейского авторынка, учитывая длительное лидерство Tesla в сегменте электромобилей и недавний выход BYD на рынок за пределами Норвегии и Нидерландов.

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Спрос на электромобили в Европе продолжает оставаться устойчивым: регистрации выросли на 28% в апреле по сравнению с прошлым годом, что в значительной степени обусловлено китайскими брендами. Несмотря на введение пошлин ЕС на китайские электромобили, их регистрация увеличилась на 59% по сравнению с прошлым годом, тогда как авто из Европы, Японии, Южной Кореи и США показывают рост только на 26%.

Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
25.05.2025 
Фото:Unsplash
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