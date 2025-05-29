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На северо-востоке КАД Петербурга стартуют дорожные работы на еще одном участке

В Петербурге ремонтные пробки на КАД продлят до проспекта Культуры

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На северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга начнутся дорожные работы на еще одном участке внешнего кольца.

С 29 мая по 5 июня на участке с 32-го по 30-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с трассой Петербург-Матокса в Мурино и проспектом Культуры, будут перекрыты третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах планируется ограничение скорости до 50 км/ч.

Уточняется, что на участке будут устранять колейность.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

Источник: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Ушакова Ирина
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 5
29.05.2025 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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