Трасса Джубга—Сочи: в какую сумму обойдется проект

Стоимость трассы Джубга-Сочи будет ясна к 2030 году

Стоимость новой платной трассы Джубга—Сочи будет определена к 2030 году. Полное технико-экономическое обоснование проекта будет обозначено по мере реализации этапов строительства, при этом приоритет развития южных дорог сохраняется, заявил председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Новая дорога станет дублером нынешней двухполосной горной трассы А-147, связывающей Сочи с остальной Россией. Протяженность новой дороги составит 140 км, она включит 17,5 км мостов, 71 км тоннелей и 17 развязок.

Строительство трассы включает 9 этапов, среди которых уже начатый 8-километровый платный обход Адлера стоимостью 73,5 млрд руб. Общая стоимость проекта по оценке вице-премьера Марата Хуснуллина может составить 1,4 трлн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: «Ъ-Кубань-Черноморье»