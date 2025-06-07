Dacia Spring — бюджетный электромобиль, к которому есть вопросы

В краш-тесте NCAP Dacia Spring показал посредственный результат

В автомобильном мире нет абсолютно хороших или плохих машин. Есть те, что радуют, и те, что нет. И вот Dacia Spring, к сожалению, из последних. Этот самый бюджетный электромобиль на рынке должен был вызывать симпатию. Но реальность другая: версия со слабым 33-киловаттным мотором стоит от 16 900 евро, а вариант с 48 кВт – от 18 900. Для городской малолитражки это серьезная сумма, особенно если учесть, что автомобиль позиционируется как второй в семье, например для передвижения в пределах мегаполиса. Но его бензиновые собратья дешевле и, что важнее, гораздо лучше.

Dacia Spring

В краш-тесте NCAP Dacia Spring показал посредственный результат.

И без того бедная комплектация включает только один стеклоочиститель и галогеновую оптику. В салоне жесткий пластик, простенькие кресла, а ощущения – соответствующие. Ходовые качества также так себе: вялое ускорение (11,9 с до 100 км/ч), нечеткое рулевое управление, небольшой запас хода. В лучшем случае пробег на одной зарядке достигает 200 км, но зимой он падает до 130 км. Отопление почти не работает при температуре ниже +3°C.

В теории Spring может выехать на бездорожье – если оно в пределах досягаемости. Но есть и плюсы: неплохая энергоемкая подвеска, нормальный клиренс, и достаточное пространство для четырех человек плюс небольшой багаж.

Dacia Spring

Таким образом, Dacia Spring Electric – это не столько разочарование, сколько упущенная возможность. Дешевый электромобиль должен радовать простотой и надежностью, но вместо этого вызывает вопросы и оставляет равнодушным.

Dacia Spring

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Источник: Auto, Motor und Sport