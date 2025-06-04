Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Ремонт трех магистралей в Петербурге завершен

В Петербурге закончили ремонт трех крупных магистралей

Рекомендуем
Лучшие недорогие семейные авто на нашем рынке — выбор «За рулем»

Окончен ремонт трех магистралей в Центральном, Петроградском и Петродворцовом районах Петербурга. В центре привели в порядок одну из самых загруженных улиц – Владимирский проспект, сообщил 4 июня губернатор Александр Беглов.

На Владимирском проспекте было срезано старое дорожное покрытие и уложено более 10 тысяч квадратных метров нового двухслойного асфальтобетона. В зоне трамвайных путей был использован литой асфальт. Также на проспекте заменили люки колодцев и нанесли новую разметку термопластиком.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также завершен комплексный ремонт на улице Яблочкова рядом с Князь-Владимирским собором в Петроградском районе. Там обновили более 3 тысяч квадратных метров покрытия на дороге и тротуарах.

А в центре Ломоносова закончили ремонт Манежной улицы и Манежного спуска, где расположены спортивная школа «Манеж» и детско-юношеский центр «Петергоф». Там привели в порядок почти 6,5 тысячи квадратных метров проезжей части и тротуаров.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

Источник: «Фонтанка.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Медиабанк событий
Количество просмотров 131
04.06.2025 
Фото:Медиабанк событий
Поделиться:
Оцените материал:
0