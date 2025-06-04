Ремонт трех магистралей в Петербурге завершен

В Петербурге закончили ремонт трех крупных магистралей

Окончен ремонт трех магистралей в Центральном, Петроградском и Петродворцовом районах Петербурга. В центре привели в порядок одну из самых загруженных улиц – Владимирский проспект, сообщил 4 июня губернатор Александр Беглов.

На Владимирском проспекте было срезано старое дорожное покрытие и уложено более 10 тысяч квадратных метров нового двухслойного асфальтобетона. В зоне трамвайных путей был использован литой асфальт. Также на проспекте заменили люки колодцев и нанесли новую разметку термопластиком.

Также завершен комплексный ремонт на улице Яблочкова рядом с Князь-Владимирским собором в Петроградском районе. Там обновили более 3 тысяч квадратных метров покрытия на дороге и тротуарах.

А в центре Ломоносова закончили ремонт Манежной улицы и Манежного спуска, где расположены спортивная школа «Манеж» и детско-юношеский центр «Петергоф». Там привели в порядок почти 6,5 тысячи квадратных метров проезжей части и тротуаров.

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Источник: «Фонтанка.ру»