В Подмосковье наращивают численность «лежачих полицейских»

Минтранс Подмосковья: установили 20 искусственных неровностей в пяти округах

На региональных дорогах Московской области завершили установку 20 искусственных неровностей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минтранс Подмосковья.

До конца года в области планируется установить около 100 таких неровностей. Работы уже выполнены на 11 участках в городских и муниципальных округах: Серпухов, Талдом, Чехов, Волоколамск и Лотошино.

Неровности, в основном, размещаются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скорость транспортных средств вблизи школ и других мест с высокой активностью пешеходов, а также в аварийных зонах, где наблюдается регулярное превышение скорости. Например, дорожные неровности появились в деревне Кулаково в Чехове, в поселке Кировский в Лотошино и на улице Молодежной в селе Осташево Волоколамского округа.

Кроме того, в этом году для повышения безопасности на региональных дорогах Подмосковья будет установлено более 65 км металлических, тросовых и перильных ограждений.

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Источник: Минтранс Подмосковья