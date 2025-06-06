В России могут отменить оплату проезда для грузовиков

Депутат ГД Миронов: большегрузы надо освобождать от оплаты в системе «Платон»

Депутат ГД РФ Сергей Миронов предложили отменить оплату проезда для большегрузного транспорта в рамках системы «Платон». По его словам, это позволит снять лишние затраты с транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки россиян.

С 1 февраля текущего года тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам («Платон») проиндексирован на 19 копеек (9,5%). Тариф после индексации вырос с 3,05 руб./км до 3,34 руб./км.

Тариф индексируют каждый год с 10 по 20 января с учетом годовой инфляции.

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Источник: РИА Новости