Электромобили: на втором месте по популярности — российская марка

«Автостат»: по сравнению с прошлым годом продажи новых электромобилей упали на 63%

Россияне не хотят покупать электромобили – простое утверждение, некоторое время назад слегка размывшееся под влиянием моды на «электрички», в 2025 году с каждым месяцем вновь звучит все убедительнее.

Так, в мае 2025 года в России было реализовано всего 786 новых электромобилей, что на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда дилерам удалось продать 1096 «электричек». Падение заметно даже по отношению к минувшему апрелю – тогда электрокары разошлись в количестве 793 штук. А вот доля электрического транспорта по сравнению с прошлым годом осталась прежней ввиду общего проседания авторынка – как и в 2024-м, всего 0,9%.

Лидерство среди марок тоже неизменно: тут властвует Zeekr, результат которого в конце весны составил 263 экземпляра. Зато на второе место вырвался липецкий Evolute (переименованные машины Dongfeng) с показателем 115 единиц. Топ-5 брендов в электрическом сегменте формируют Avatr (60 шт.), Geely (54 шт.) и BYD (43 шт.). Среди моделей бестселлером также остается Zeekr 001 (126 машин в мае), а за ним следуют Geely EX5, Zeekr 009 и Zeekr 7X.

Лидером марочного рейтинга по продажам новых электромобилей в нашей стране остался китайский Zeekr, результат которого в конце весны составил 263 экземпляра. Далее следует отечественный Evolute с показателем 115 единиц. Китайский Avatr (60 шт.) занял третье место. Кроме них, в ТОП-5 брендов попали еще китайские Geely и BYD (54 и 43 шт. соответственно). Всего же по итогам 5 месяцев 2025 года российские продавцы новых «электричек» смогли передать покупателям 3433 новых электромобиля – и это на 63% меньше, чем в январе – мае 2024-го.

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Источник: Автостат