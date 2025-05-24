Раскрыты причины отставания рынка электромобилей в России

«Автостат»: тормозом развития электрокаров россияне назвали инфраструктуру

Слабая зарядная инфраструктура, в первую очередь, тормозит развитие рынка электрокаров в России, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он рассказал об этом на основе результатов проведенного опроса среди россиян.

Так, на вопрос, что тормозит продажи новых электрокаров в России, 57% опрошенных назвали зарядную инфраструктуру. Следующим по значимости фактором была названа стоимость электричек. 34% опрошенных отметили, что цены на электрокары существенно выше бензиновых аналогов.

22% респондентов в качестве причины назвали боязнь потенциальных покупателей электромобилей нового и неизвестного. Столько же граждан полагает, что электрокары представляют собой тупиковую ветвь развития автопрома. Отсутствие массовых российских моделей назвали 8% опрошенных.

Целиков пояснил, что в комментариях граждане также указали на «неполноценность» электрокара против привычного бензинового авто, считая его исключительно городской машиной. А для путешествий и выездов на природу в семье должен быть второй автомобиль.

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Источник: Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова