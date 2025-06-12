Вот чего не надо делать при перестроении — смотрим наглядно!

«Автодор» показал, чего может стоить перестроение с превышением скорости

Государственная компания «Автодор» опубликовала видеоролик, показывающий одну из фатальных ошибок, которую иногда совершают недисциплинированные водители при перестроении из ряда в ряд на трассе.

Это видео с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен крайне опасный инцидент: водитель спорткара едет по многополосной трассе со слишком высокой скоростью и в какой-то момент решает перестроиться в соседний ряд. Логика не совсем понятна: вместо того, чтобы продолжить двигаться по свободной полосе, автолюбитель принял решение пристроиться за впередиидущей машиной, которая едет явно медленнее.

Но главное, что скорость его при этом запредельно высока. Возможно, мы не видим деталей (что и делает мотивы поступка неясными), но как бы то ни было, а двигаясь столь быстро, среагировать может лишь профессиональный гонщик – которым водитель, очевидно, не является.

Ситуация имела шансы разрешиться безаварийно, если бы ту же полосу не попытался занять еще один водитель – мы видим, как справа в ту же область, куда стремится спорткар, смещается белый кроссовер. Ввиду этого спортивный автомобиль резко шарахается в противоположную сторону, и эта экспрессивная попытка отрулить оканчивается в отбойнике – с обильным отделением дорогостоящих карбоновых элементов. Только чудом никто из окружающих не пострадал...

Соблюдайте Правила и скоростной режим, при перестроении включайте поворотник. Думайте не только о себе, но и о других участниках движения.

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Источник: Автодор