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Вот чего не надо делать при перестроении — смотрим наглядно!

«Автодор» показал, чего может стоить перестроение с превышением скорости

Государственная компания «Автодор» опубликовала видеоролик, показывающий одну из фатальных ошибок, которую иногда совершают недисциплинированные водители при перестроении из ряда в ряд на трассе.

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Это видео с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен крайне опасный инцидент: водитель спорткара едет по многополосной трассе со слишком высокой скоростью и в какой-то момент решает перестроиться в соседний ряд. Логика не совсем понятна: вместо того, чтобы продолжить двигаться по свободной полосе, автолюбитель принял решение пристроиться за впередиидущей машиной, которая едет явно медленнее.

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Но главное, что скорость его при этом запредельно высока. Возможно, мы не видим деталей (что и делает мотивы поступка неясными), но как бы то ни было, а двигаясь столь быстро, среагировать может лишь профессиональный гонщик – которым водитель, очевидно, не является.

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Ситуация имела шансы разрешиться безаварийно, если бы ту же полосу не попытался занять еще один водитель – мы видим, как справа в ту же область, куда стремится спорткар, смещается белый кроссовер. Ввиду этого спортивный автомобиль резко шарахается в противоположную сторону, и эта экспрессивная попытка отрулить оканчивается в отбойнике – с обильным отделением дорогостоящих карбоновых элементов. Только чудом никто из окружающих не пострадал...

Соблюдайте Правила и скоростной режим, при перестроении включайте поворотник. Думайте не только о себе, но и о других участниках движения.

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Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5099
12.06.2025 
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