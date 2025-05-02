Названы города России с самыми дисциплинированными водителями

2ГИС: самые дисциплинированные водители ездят в Самаре, Красноярске и Омске

По данным аналитиков 2ГИС за 2024 год, больше всего дисциплинированных водителей в Самаре, Красноярске и Омске. Дисциплинированность определяется долей поездок без превышения скорости под дорожными камерами (учитывались и передвижные камеры).

Уточняется, что специалисты 2ГИС проанализировали данные более 300 млн поездок пользователей в 16 российских мегаполисах.

Лидирует Самара (0,17% поездок с превышением скорости под камерами). За ней следуют Красноярск (0,35%) и Омск (0,36%), Нижний Новгород (0,40%) и Ростов-на-Дону (0,46%).

Самые недисциплинированные водители ездят в Москве (1,1% поездок зафиксировано превышение скоростного режима). Далее следуют Волгоград (1,01%), Екатеринбург (0,95%), Краснодар (0,93%) и Казань (0,80%).

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Источник: 2ГИС