Дисциплинированных водителей поощрят — готов проект закона

Госдума РФ может ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Аккуратным водителям, не нарушающим правила дорожного движения, предлагают ввести скидку в 50% на транспортный налог. Соответствующий законопроект направили в Правительство РФ депутаты фракции «Новые люди».

Предлагаемые изменения планируется внести в Налоговый кодекс Российской Федерации.

«Введение меры по снижению налоговой нагрузки на граждан в виде уплаты половины размера транспортного налога при отсутствии правонарушений в области ПДД за календарный год будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах», – говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению парламентариев, таким образом у автовладельцев будет понимание, что нарушения ПДД не только несут угрозу их безопасности, жизни и здоровью, но и имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

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Источник: tass.ru