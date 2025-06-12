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Hyundai Staria получит запас хода в 324 км и возможность быстрой зарядки

Hyundai планирует выпустить электрическую версию фургона Staria

Компания Hyundai готовится к запуску электрической версии своего футуристического фургона Staria. Этот автомобиль, со своей гладкой передней частью и узкими фарами, выглядит как корейский аналог VW T6 и Mercedes V-Class. В Германии Staria был представлен с дизельным двигателем, а в данный момент доступен только с бензиновым гибридным приводом, в то время как на других рынках предлагается бензиновый V6.

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Hyundai Staria
Hyundai Staria

После планируемого фейслифтинга Staria начнет выпуск электрической версии. Завод в Ульсане уже расширяет свои линии для включения в производственный процесс высоковольтных батарей. Начало серийного производства электромобиля намечено на начало 2026 года, а основными целевыми рынками станут Европа, Таиланд и Австралия. Ожидается, что объем производства составит от 15 000 до 20 000 единиц электрических Staria в год.

Hyundai Staria
Hyundai Staria

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Электрическая версия Staria будет оснащена никель-кобальт-марганцевой батареей емкостью 84 кВт/ч, что обеспечит запас хода в 324 км. Максимальная мощность переднеприводного автомобиля составит 160 кВт (215 л.с.). Есть вероятность, что новый фургон будет построен на платформе Staria N3, которая, хотя и предназначена для традиционных и гибридных двигателей, также может быть адаптирована для электропривода.

Кроме того, батарея Staria EV сможет заряжаться с 10 до 80 % всего за 20 минут на зарядной станции мощностью 350 кВт. Hyundai планирует позиционировать свой новый фургон как прямого конкурента таким моделям, как VW ID. Buzz и Ford E-Tourneo, а также китайским электрическим фургонам, например, LDV MIFA 9 и Zeekr 009.

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Источник, фото: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 491
12.06.2025 
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