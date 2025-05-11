#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Urban Cruiser
13 мая
«Младший брат» Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле 3 миллионов рублей
Цена кроссовера Toyota Urban Cruiser будет...
Интерьер BYD Qin Plus 2025
13 мая
В России появился новый просторный и хорошо оснащенный седан за 2 миллиона рублей
Новый седан BYD Qin Plus 2025 представлен в...
Коробка передач Ауруса пойдет в «народ»
13 мая
Коробка передач Ауруса пойдет в «народ»
Минпромторг создал 25 рабочих групп для...

Россияне останутся без Hyundai и Kia? Минпромторг ответил на этот волнующий вопрос

Минпромторг: Hyundai и Kia останутся в списке параллельного импорта в РФ

Рекомендуем
Что изменилось для автомобилистов этой весной — 3 главных новшества

В Минпромторге России опровергли информацию о том, что автомобили Hyundai и Kia будут исключены из списка разрешенных для параллельного импорта.

Ранее ряд средств массовой информации сообщал, что с 8 мая 2025 года продукция Hyundai и Kia, включая автозапчасти и комплектующие, будет исключена из списка. Однако Минпромторг уточнил, что данная информация недостоверна.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Параллельный импорт, позволяющий ввозить товары без согласия правообладателей, особенно важен для обеспечения поставок автозапчастей в условиях действующих ограничений. Нахождение Hyundai и Kia в списке гарантирует стабильность поставок и поддержку владельцам автомобилей этих марок.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8118
11.05.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0