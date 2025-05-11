Россияне останутся без Hyundai и Kia? Минпромторг ответил на этот волнующий вопрос

Минпромторг: Hyundai и Kia останутся в списке параллельного импорта в РФ

В Минпромторге России опровергли информацию о том, что автомобили Hyundai и Kia будут исключены из списка разрешенных для параллельного импорта.

Ранее ряд средств массовой информации сообщал, что с 8 мая 2025 года продукция Hyundai и Kia, включая автозапчасти и комплектующие, будет исключена из списка. Однако Минпромторг уточнил, что данная информация недостоверна.

Параллельный импорт, позволяющий ввозить товары без согласия правообладателей, особенно важен для обеспечения поставок автозапчастей в условиях действующих ограничений. Нахождение Hyundai и Kia в списке гарантирует стабильность поставок и поддержку владельцам автомобилей этих марок.

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Источник: Российская газета