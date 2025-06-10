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В Краснодаре в июне-июле пройдет ремонт на трех трамвайных переездах

В Краснодаре временно ограничат движение авто из-за ремонта трех трамвайных переездов

В Краснодаре в июне-июле запланирован ремонт на трех трамвайных переездах, из-за чего будут введены временные схемы движения. Основной объем работ будет проводиться ночью, ограничения для автотранспорта будут действовать круглосуточно.

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Расписание трамваев не изменится.

Первым объектом станет переезд на пересечении улиц им. Коммунаров и Кузнечной. Ремонт там будет проходить с 11 по 16 июня. На время работ переезд будет закрыт для автомобилей, объезд рекомендован по улицам им. Буденного и им. Головатого.

С 20 июня по 4 июля перекроют проезд через перекресток улиц им. Калинина и им. Тургенева в сторону центра. Движение будет организовано с использованием улиц им. Буденного и им. Калинина. В направлении выезда с территории города ограничений движения не будет.

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С 11 по 23 июля перекроют переезд на пересечении улиц им. Каляева и Красных Партизан. Въезд в центральную часть города от улиц Красных Партизан и им. Академика Трубилина перекроют, движение будет перенаправлено на улицы им. Академика Трубилина, им. Бабушкина и 2-я Линия. Выезд из города перекрывать не будут.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 111
10.06.2025 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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