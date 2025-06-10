В Краснодаре в июне-июле пройдет ремонт на трех трамвайных переездах

В Краснодаре временно ограничат движение авто из-за ремонта трех трамвайных переездов

В Краснодаре в июне-июле запланирован ремонт на трех трамвайных переездах, из-за чего будут введены временные схемы движения. Основной объем работ будет проводиться ночью, ограничения для автотранспорта будут действовать круглосуточно.

Расписание трамваев не изменится.

Первым объектом станет переезд на пересечении улиц им. Коммунаров и Кузнечной. Ремонт там будет проходить с 11 по 16 июня. На время работ переезд будет закрыт для автомобилей, объезд рекомендован по улицам им. Буденного и им. Головатого.

С 20 июня по 4 июля перекроют проезд через перекресток улиц им. Калинина и им. Тургенева в сторону центра. Движение будет организовано с использованием улиц им. Буденного и им. Калинина. В направлении выезда с территории города ограничений движения не будет.

С 11 по 23 июля перекроют переезд на пересечении улиц им. Каляева и Красных Партизан. Въезд в центральную часть города от улиц Красных Партизан и им. Академика Трубилина перекроют, движение будет перенаправлено на улицы им. Академика Трубилина, им. Бабушкина и 2-я Линия. Выезд из города перекрывать не будут.

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Источник: пресс-служба администрации Краснодара