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На трассе М-4 остановлены все ремонтные работы

С 15 июня все ремонтные работы на трассе М-4 «Дон» остановлены из-за трафика

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Начиная с 15 июня на трассе М-4 «Дон» не будут вестись ремонтные работы. Ранее о планах приостановить ремонт трассы заявила пресс-служба государственной компании «Автодор». Как отметил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов компании Константин Макиев, решение принято в связи с сезонным увеличением трафика на юге России.

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Сообщается, что перерыв в ремонтных работах продлится до осени – с 15 июня по 15 сентября.

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При этом есть важное уточнение: на реставрируемом участке М-4 «Дон» в Ростовской области для обеспечения свободного проезда «Автодор» берется обеспечить «необходимое количество полос движения в каждом направлении». На этом участке построены дополнительные полосы, на которые переводится движение, а впоследствии будет реконструироваться прежняя «траектория». Процесс находится под постоянным контролем, заверяют в «Автодоре».

Источник: ТАСС

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Фото:Эрик Романенко/ТАСС
Количество просмотров 294
15.06.2025 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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