Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

На трассах появляется новая разметка — обратите внимание!

В 2025 году на трассах «Автодора» нанесут 93 км разметки «Держи дистанцию»

В текущем году на трассах «Автодора» нанесут 93 км разметки «Держи дистанцию», рассказала пресс-служба государственной компании. Уже сейчас эту размету нанесли на 10 км трасс в Нижегородской области, а в Татарстане так называемые шевроны появились на участке в 2 километра.

Где еще появится разметка «Держи дистанцию»

Рекомендуем
Правило двух секунд — вы про него помните?
  • трасса М-12 «Восток» – в общей сложности 64 км новой разметки;
  • трасса М-4 «Дон» в Воронежской (8 км) и Ростовской (9 км) областях;
  • автодорога М-11 «Нева» в Подмосковье (3 км) и Ленинградской области (3 км);
  • Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) – шевроны нанесут на 6 км.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Напомним, эта разметка выглядит как серия стрелок или галочек. Она помогает водителям быстрее и точнее определять расстояние до впереди идущей машины.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Вообще же, на сухой дороге безопасную дистанцию можно определить, поделив число на спидометре надвое (едешь 100 км/ч – безопасная дистанция 50 метров) или используя правило 2 секунд: заметить место, которое проехал впереди идущий автомобиль, и сосчитать до двух. Если за это время вы проскочили ориентир – дистанцию нужно увеличить. На мокрой и зимней дороге показания спидометра считаем равными безопасной дистанции в метрах, а правило 2 секунд меняем на правило 3 секунд (при дожде) и 6 секунд на зимней трассе.

Источник: Автодор

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 548
08.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0