На трассах появляется новая разметка — обратите внимание!

В 2025 году на трассах «Автодора» нанесут 93 км разметки «Держи дистанцию»

В текущем году на трассах «Автодора» нанесут 93 км разметки «Держи дистанцию», рассказала пресс-служба государственной компании. Уже сейчас эту размету нанесли на 10 км трасс в Нижегородской области, а в Татарстане так называемые шевроны появились на участке в 2 километра.

Где еще появится разметка «Держи дистанцию»

трасса М-12 «Восток» – в общей сложности 64 км новой разметки;

трасса М-4 «Дон» в Воронежской (8 км) и Ростовской (9 км) областях;

автодорога М-11 «Нева» в Подмосковье (3 км) и Ленинградской области (3 км);

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) – шевроны нанесут на 6 км.

Напомним, эта разметка выглядит как серия стрелок или галочек. Она помогает водителям быстрее и точнее определять расстояние до впереди идущей машины.

Вообще же, на сухой дороге безопасную дистанцию можно определить, поделив число на спидометре надвое (едешь 100 км/ч – безопасная дистанция 50 метров) или используя правило 2 секунд: заметить место, которое проехал впереди идущий автомобиль, и сосчитать до двух. Если за это время вы проскочили ориентир – дистанцию нужно увеличить. На мокрой и зимней дороге показания спидометра считаем равными безопасной дистанции в метрах, а правило 2 секунд меняем на правило 3 секунд (при дожде) и 6 секунд на зимней трассе.

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Источник: Автодор