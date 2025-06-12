Представлен новый технологичный электромобиль по цене Весты: подробности
Китайская компания BYD презентовала новый электрический седан Seal 06 EV, который стал частью серии BYD Ocean.
Модель доступна в трех комплектациях с ценами от 109 800 юаней (примерно 1,2 млн рублей) до 129 800 юаней (1,4 млн рублей), что ниже, чем у Lada Vesta, стоимость которой начинается от 1 459 900 рублей.
Седан был представлен на автосалоне в Чунцине и относится к среднеразмерным полным электромобилям. Он построен на базе ранее выпущенного электромобиля Qin L из серии BYD Dinasty. Размеры кузова составляют 4720 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1495 мм в высоту, с колесной базой в 2820 мм.
Электромобиль имеет один задний электрический двигатель, который в зависимости от комплектации обеспечивает мощность в 110 или 160 кВт (150 или 218 л.с.) и крутящий момент до 220 или 330 Нм. Базовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, а более мощные модели делают это за 3,1 секунды.
Автономность обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор BYD с емкостью 46,08 или 56,64 кВт·ч, что дает запас хода по циклу CLTC в 470 или 545 км соответственно. С помощью технологии быстрой зарядки можно зарядить батарею с 30 до 80% всего за 24 минуты.
Кроме того, BYD Seal 06 EV оснащен интеллектуальной системой вождения God's Eye C, которая работает без LiDAR-сканера, полагаясь на камеры. В дополнение к Seal 06 EV в серию Ocean входят гибридные модели Seal 05 DM-i, Seal 06 DM-i и Seal 07 DM-i, а также полностью электрические Seal 06 GT и Seal.
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Источник: cnevpost