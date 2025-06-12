Представлен новый технологичный электромобиль по цене Весты: подробности

BYD представил новый электрический седан Seal 06 EV по цене от 1,2 млн рублей

Китайская компания BYD презентовала новый электрический седан Seal 06 EV, который стал частью серии BYD Ocean.

Модель доступна в трех комплектациях с ценами от 109 800 юаней (примерно 1,2 млн рублей) до 129 800 юаней (1,4 млн рублей), что ниже, чем у Lada Vesta, стоимость которой начинается от 1 459 900 рублей.

Седан был представлен на автосалоне в Чунцине и относится к среднеразмерным полным электромобилям. Он построен на базе ранее выпущенного электромобиля Qin L из серии BYD Dinasty. Размеры кузова составляют 4720 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1495 мм в высоту, с колесной базой в 2820 мм.

BYD Seal 06 EV

Электромобиль имеет один задний электрический двигатель, который в зависимости от комплектации обеспечивает мощность в 110 или 160 кВт (150 или 218 л.с.) и крутящий момент до 220 или 330 Нм. Базовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, а более мощные модели делают это за 3,1 секунды.

Автономность обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор BYD с емкостью 46,08 или 56,64 кВт·ч, что дает запас хода по циклу CLTC в 470 или 545 км соответственно. С помощью технологии быстрой зарядки можно зарядить батарею с 30 до 80% всего за 24 минуты.

Интерьер BYD Seal 06 EV

Кроме того, BYD Seal 06 EV оснащен интеллектуальной системой вождения God's Eye C, которая работает без LiDAR-сканера, полагаясь на камеры. В дополнение к Seal 06 EV в серию Ocean входят гибридные модели Seal 05 DM-i, Seal 06 DM-i и Seal 07 DM-i, а также полностью электрические Seal 06 GT и Seal.

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Источник: cnevpost