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Kia готовит конкурента Тигуану

Электрический кроссовер Kia EV5 появится в Европе в 2026 году

С Kia EV5 корейцы предложат в Азии современный универсал. Ожидается, что с начала 2026 года компактный внедорожник составит конкуренцию VW Tiguan и в Германии – полностью электрический и по привлекательной цене.

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Электрический кроссовер Kia EV5
Электрический кроссовер Kia EV5

Его длина - 4,62 метра (ширина: 1,88 м, высота: 1,72 м, колесная база: 2,75 м), он примерно на десять сантиметров длиннее, чем текущий Sportage, и, похоже, значительно просторнее.

Закрытая передняя часть Kia EV5 круто поднимается и обрамлена вертикальными светодиодными полосами, которые загибаются внутрь в нижней части. Сверху они окаймлены узкой полосой, которая изгибается вниз по центру и анимированна световым рисунком «Звездная карта», который невидим, когда автомобиль выключен. Сзади фонари повторяют форму фар и заходят далеко в верхнюю часть задней двери.

Электрический кроссовер Kia EV5
Электрический кроссовер Kia EV5

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EV5 построен на электрической глобальной модульной платформе (E-GMP) Hyundai Group, которая допускает как одномоторные заднеприводные, так и двухмоторные полноприводные системы и предлагает место для аккумуляторных батарей с запасом хода до 500 километров. Автомобиль допускает быструю зарядку.

В салоне размещены два 12,3-дюймовых дисплея - один для приборов, один в качестве сенсорного экрана информационно-развлекательной системы. Также имеется меньший пятидюймовый вспомогательный дисплей, под которым четыре кнопки управляют климатом, навигацией и функциями информационно-развлекательной системы. В качестве опции будет доступна трехзонная автоматическая система климат-контроля.

Электрический кроссовер Kia EV5
Электрический кроссовер Kia EV5

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Помимо семи подушек безопасности, Kia предлагает в EV5 дополнительные функции безопасности и комфорта, такие как система автономного вождения второго поколения (HDA2) и автоматизированный парковочный ассистент.

Пока неизвестно, попадет ли комбинированный холодильник/подогрев в европейскую версию. Продажи EV5 сначала начнут в Китае, в Европе он будет доступен с начала 2026 года. По предварительным данным, цена его не может быть ниже 47 000 евро.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Kia
Количество просмотров 853
13.06.2025 
Фото:Kia
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