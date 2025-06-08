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Представлена новая версия Kia Sportage 2025: что в ней особенного?

Новый Kia Sportage 2025: подробности о дизайне, интерьере и двигателях

Компания Kia представила на европейском рынке обновленный кроссовер Sportage 2025 года, который претерпел значительные изменения в дизайне, интерьере и технических характеристиках.

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Новый Sportage стал более комфортным и оснащённым современными технологиями, что укрепляет его положение среди самых популярных моделей бренда. Версия, адаптированная для Европы, получила укороченную колесную базу (2680 мм) и длину кузова 4540 мм.

Внешний вид изменился благодаря вертикальным блоку фар, новой радиаторной решетке, обновленным бамперам и светодиодным фарам. Кроссовер будет доступен с колесными дисками диаметром 17, 18 или 19 дюймов.

Kia Sportage 2025
Kia Sportage 2025
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Интерьер преобразился благодаря новой цифровой панели приборов, объединенной с центральным экраном мультимедийной системы, двухспицевому рулю, беспроводной зарядке для смартфонов и улучшенному проекционному дисплею. Эти изменения сделали интерьер более современным и удобным для водителей, а также добавили новые системы помощи.

На европейском рынке Sportage 2025 будет представлен с разнообразными силовыми агрегатами: базовый 1,6-литровый бензиновый турбомотор T-GDI с мощностью 150 или 180 л.с., дополняемый «мягким» гибридом и 48-вольтовым стартер-генератором.

Интерьер Kia Sportage 2025
Интерьер Kia Sportage 2025

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Также доступны гибридная версия мощностью 239 л.с. и плагин-гибридная версия с мощностью 288 л.с. Не забыли и о дизельной модификации с 1,6-литровым мотором CRDi мощностью 136 л.с. Модель будет доступна с шестиступенчатой механикой, семиступенчатым «роботом» или шестиступенчатым автоматом с возможностью выбора переднего или полного привода. Производство будет организовано на заводе в Жилине (Словакия), а старт продаж намечен на третий квартал 2025 года.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 31667
08.06.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32