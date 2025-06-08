Представлена новая версия Kia Sportage 2025: что в ней особенного?

Новый Kia Sportage 2025: подробности о дизайне, интерьере и двигателях

Компания Kia представила на европейском рынке обновленный кроссовер Sportage 2025 года, который претерпел значительные изменения в дизайне, интерьере и технических характеристиках.

Новый Sportage стал более комфортным и оснащённым современными технологиями, что укрепляет его положение среди самых популярных моделей бренда. Версия, адаптированная для Европы, получила укороченную колесную базу (2680 мм) и длину кузова 4540 мм.

Внешний вид изменился благодаря вертикальным блоку фар, новой радиаторной решетке, обновленным бамперам и светодиодным фарам. Кроссовер будет доступен с колесными дисками диаметром 17, 18 или 19 дюймов.

Kia Sportage 2025

Интерьер преобразился благодаря новой цифровой панели приборов, объединенной с центральным экраном мультимедийной системы, двухспицевому рулю, беспроводной зарядке для смартфонов и улучшенному проекционному дисплею. Эти изменения сделали интерьер более современным и удобным для водителей, а также добавили новые системы помощи.

На европейском рынке Sportage 2025 будет представлен с разнообразными силовыми агрегатами: базовый 1,6-литровый бензиновый турбомотор T-GDI с мощностью 150 или 180 л.с., дополняемый «мягким» гибридом и 48-вольтовым стартер-генератором.

Интерьер Kia Sportage 2025

Также доступны гибридная версия мощностью 239 л.с. и плагин-гибридная версия с мощностью 288 л.с. Не забыли и о дизельной модификации с 1,6-литровым мотором CRDi мощностью 136 л.с. Модель будет доступна с шестиступенчатой механикой, семиступенчатым «роботом» или шестиступенчатым автоматом с возможностью выбора переднего или полного привода. Производство будет организовано на заводе в Жилине (Словакия), а старт продаж намечен на третий квартал 2025 года.

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Источник: Автоновости дня