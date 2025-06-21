Не для всех Nissan Leaf выглядят одинаково, и вот почему
Новое поколение электромобиля Nissan Leaf 2026 года уже доступно для заказа на американском рынке, но между комплектациями обнаружились любопытные различия. Только топовая версия Platinum+ получила по-настоящему футуристический облик с 3d-голографическими задними фонарями в стиле спортивного Nissan Z.
В то время как Platinum+ щеголяет 19-дюймовыми дисками, затемняющейся панорамной крышей и стильной светодиодной графикой, более доступные s+ и sv+ выглядят куда скромнее. Младшие версии довольствуются 18-дюймовыми колесами (стальными с колпаками или литыми), простыми задними фонарями и отсутствием рейлингов на крыше.
Особенно заметна разница в оформлении задней части – вместо гладкой черной отделки и футуристичных фонарей базовые версии получают обычные светодиоды и ручку багажника в цвет кузова. Даже светодиодная полоса между фарами стала эксклюзивом для топовой комплектации.
Такой подход Nissan позаимствовал у своей спортивной модели Z, делая флагманскую версию Leaf по-настоящему выделяющейся на фоне более доступных вариантов. Теперь покупателям предстоит решить – переплачивать за «спортивный» дизайн или довольствоваться базовым исполнением.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Carscoops