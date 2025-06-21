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Не для всех Nissan Leaf выглядят одинаково, и вот почему

Nissan Leaf 2026: флагманская версия внешне сильно отличается от более дешевых

Новое поколение электромобиля Nissan Leaf 2026 года уже доступно для заказа на американском рынке, но между комплектациями обнаружились любопытные различия. Только топовая версия Platinum+ получила по-настоящему футуристический облик с 3d-голографическими задними фонарями в стиле спортивного Nissan Z.

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Nissan Leaf SV+
Nissan Leaf SV+

В то время как Platinum+ щеголяет 19-дюймовыми дисками, затемняющейся панорамной крышей и стильной светодиодной графикой, более доступные s+ и sv+ выглядят куда скромнее. Младшие версии довольствуются 18-дюймовыми колесами (стальными с колпаками или литыми), простыми задними фонарями и отсутствием рейлингов на крыше.

Особенно заметна разница в оформлении задней части – вместо гладкой черной отделки и футуристичных фонарей базовые версии получают обычные светодиоды и ручку багажника в цвет кузова. Даже светодиодная полоса между фарами стала эксклюзивом для топовой комплектации.

Nissan Leaf Platinum+
Nissan Leaf Platinum+

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Такой подход Nissan позаимствовал у своей спортивной модели Z, делая флагманскую версию Leaf по-настоящему выделяющейся на фоне более доступных вариантов. Теперь покупателям предстоит решить – переплачивать за «спортивный» дизайн или довольствоваться базовым исполнением.

Nissan Leaf
Nissan Leaf

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 177
21.06.2025 
Фото:Nissan
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