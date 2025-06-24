Начались продажи улучшенной версии популярного в России кроссовера: что изменилось?

В КНР стартовали продажи кроссовера Voyah Free+ по цене от 2,5 млн рублей

В Китае начались предпродажи нового кроссовера Voyah Free+, который был представлен весной этого года.

Рекомендованная цена составляет 229 900 юаней (примерно 2,5 миллиона рублей), однако при предзаказе предусмотрена скидка в 2000 юаней, что составляет около 22 тысяч рублей. Voyah Free+ является усовершенствованной версией модели Voyah Free, которая поступила в продажу в России в конце 2022 года.

Этот полноразмерный кроссовер имеет длину 4915 мм, ширину 1960 мм и высоту 1660 мм, с колесной базой в 2960 мм. Он доступен как с одномоторной, так и с двухмоторной электрической силовой установкой, где один мотор развивает 292 л.с., а два – суммарно 476 л.с. Кроме того, кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает исключительно как генератор.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 43,2 кВт·ч позволяет проехать на электричестве от 190 до 235 километров в зависимости от версии. Внешний вид Voyah Free+ включает скрытые дверные ручки, оригинальные колесные диски и 29 встроенных датчиков, среди которых 12 ультразвуковых радаров, семь HD-камер и один миллиметровый радар, предназначенные для интеллектуальной системы вождения от Huawei.

Салон нового кроссовера оборудован цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с 15,6-дюймовым дисплеем и 29-дюймовым проекционным экраном.

Сиденья имеют функции вентиляции и подогрева, а аудиосистема Voyah Sound включает 22 динамика. Кроме того, салон отличается атмосферной 256-цветной подсветкой, портативным холодильником на 7 литров и большой панорамной крышей с люком.

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Источник: Autohome