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Дублер и развязка — в Подмосковье решат транспортную проблему Истры

В Истринском округе построят дублер Новорижского шоссе и транспортную развязку

Чтобы решить проблему отсутствия съездов с Новорижского шоссе в сторону Москвы в Истринском округе, в Подмосковье построят участок дублера этой трассы и транспортную развязку на дороге Аносино – Покровское. Сейчас идет поиск подрядчика на выполнение работ.

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По данным Минтранса Подмосковья, это устранит необходимость для водителей делать 11-километровый объезд до разворота на ЦКАД, перераспределит транспортные потоки, обеспечит прямой выезд на Москву, экономящий более 30 минут, и улучшит доступность для жителей нескольких деревень, включая Покровское, Красный поселок, Славково, Воронино, Писково и Захарово.

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Проектирование начнется во втором квартале 2026 года, а сдача объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2027 года. Общая длина новой дорожной инфраструктуры превысит 3,5 километра и будет включать развязку и двухполосную проезжую часть.

В комплекс работ войдет установка шумозащитных экранов, строительство ливневой канализации и организация наружного освещения для безопасности и удобства.

Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 30
27.06.2025 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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