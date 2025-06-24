Этот шум сделает дороги безопаснее

На дорогах Подмосковья появится больше шумовых полос

В Подмосковье на региональных дорогах начали устанавливать шумовые полосы для повышения безопасности. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и уже завершены на 18 участках общей площадью 250 м².

Такие полосы создают вибрацию и шум при наезде, предупреждая водителей о потенциально опасных местах: переходах, перекрестках, железнодорожных переездах и выездах на магистрали. Это помогает снизить аварийность, заставляя водителей концентрировать внимание и контролировать скорость.

До конца 2025 года оборудуют еще более 60 таких участков на дорогах области. Работы уже охватили 11 округов, включая Зарайск (возле остановки «СНТ Надежда-М» и на Серебряно-Прудском шоссе), Истру (у села Горки и деревни Зенькино), Каширу (подъезды к остановкам «Лесничество» и «Поворот на Зубово») и Коломну (между селами Троицкие Озерки и Коробчеево). Шумовые полосы также появятся в Раменском округе, Серпухове и Солнечногорске.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья