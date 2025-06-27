На полмесяца продлили сроки дорожных работ на трассе «Кола» в Ленобласти

Дорожные работы на Мурманском шоссе у Меги Дыбенко продлили до 1 августа

Работы на 13-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», у торгового центра «Мега Дыбенко» будут продлены до 1 августа, информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По первоначальному плану они должны были быть закончены к 13 июля.

На участке трассы четыре полосы, по две в каждом направлении. Перекрыта одна в направлении Петербурга. Движение в сторону Мурманска не ограничено.

На участке проводится монтаж опор линии электроосвещения и фундаментов опорной рамы, которые выполняются в ходе строительства путепровода над трассой «Кола».

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»