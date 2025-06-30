Как Kia, Toyota и Geely борются с пробками, ямами и хамством на дорогах

В СберАвто перечислили технологии для борьбы с раздражителями на дороге

По данным исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, экосистемой Сбера и каршерингом Ситидрайв (есть в распоряжении «За рулем»), среди основных причин, которые мешают наслаждаться вождением – пробки (портят впечатление для 28% опрошенных), некачественные дороги (26%) и агрессивное вождение (24%).

Эксперты СберАвто рассказали, какие современные технологии помогают автолюбителям справиться с повседневными ситуациями, вызывающими раздражение, и как при выборе автомобиля можно позаботиться о максимальном удовольствии от вождения.

Раздражитель №1: пробки, а также долгая дорога, потраченное впустую время, скука за рулем

Помочь справиться с этими неприятностями поможет продвинутая навигация. Почти все современные навигаторы анализируют трафик, погоду, аварии и предлагают альтернативные маршруты. Однако важно регулярно обновлять карты и по возможности скачивать их для тех мест, по которым поездки совершаются чаще всего. Даже если определение местоположения в какой-то момент не сработает по внешним причинам, можно будет вручную построить маршрут из точки А в точку Б и ориентироваться при движении на основные улицы и узнаваемые места.

Современные автомобильные мультимедиа снижают стресс за рулем: умное ПО позволяет голосом управлять музыкой, подкастами и звонками. Большой встроенный экран безопаснее и удобнее телефона. Главные преимущества перед старыми системами – высокая скорость, качество дисплея, беспроводные обновления (OTA) и бесконтактное управление. Такие системы доступны даже в массовых моделях (Kia, Hyundai, Geely, Chery, Lada Azimut).

Раздражитель №2: Некачественные дороги, ямы, тряска, шум и удары по подвеске

Справиться с этим поможет электронно управляемая подвеска. Она умеет подстраиваться под дорожное покрытие в режиме реального времени, сканируя поверхность и автоматически регулируя жесткость амортизаторов. Это помогает уменьшить удары и повысить плавность хода даже на некачественной дороге. Используется, например, в Toyota Camry, Mazda CX-5, Chery Exeed TXL и других моделях среднего и бизнес-класса.

Гибкие опоры двигателя. Резиновые или гидравлические опоры, как в Skoda Octavia или Volkswagen Tiguan, снижают уровень вибраций, которые передаются на кузов при движении по ямам. Эластичные материалы или жидкости внутри опоры сглаживают толчки при изменении нагрузки движении по неровностям. За счет этого поездка становится комфортнее.

Многорычажная подвеска. Такая система, например, в Nissan X-Trail или Geely Tugella, обеспечивает плавность хода благодаря более точному управлению колесами при проезде ям и стыков. За счет сложной конструкции с несколькими точками крепления колеса движутся более четко, что помогает гасить удары от ям и стыков. Особенно полезна она для тех, кто часто ездит по трассам с плохим покрытием или проселочным дорогам, благодаря изоляции салона от вибраций.

Раздражитель №3: агрессивное вождение соседей по потоку – внезапные торможения, громкие звуки, давление от «хвостов»

Системы помощи водителю (ADAS) снижают стресс водителя: авто удерживает полосу, регулирует скорость и предупреждает об опасностях, предотвращая конфликты. В РФ такие системы есть у Kia Sportage, Toyota Camry Volkswagen Taos, Chery Tiggo 8 Pro и других моделей с продвинутыми пакетами безопасности.

Шумоизоляция. На практике тишину обеспечивают двойные уплотнители дверей, специальные шумоизоляционные панели и ламинированные стекла. Такими решениями уже оснащены Toyota Camry, Kia K5, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Geely Monjaro и другие модели, ориентированные на комфорт водителя и пассажиров.

Встроенные камеры и регистраторы. Они выполняют роль сдерживающего фактора: многие водители ведут себя спокойнее, когда понимают, что их действия фиксируются. Например, Exeed VX в топ-комплектации уже имеет встроенный видеорегистратор, который автоматически включается и ведет фронтальную съемку. Toyota Harrier тоже обладает заводской камерой, постоянно фиксирующей происходящее как сзади, так и спереди машины.