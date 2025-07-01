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«Безопасные качественные дороги» — скандал на 1,7 млрд рублей

ФАС выявила картель внутри национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Федеральная антимонопольная служба выявила незаконное сотрудничество в рамках масштабного национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, речь идет о так называемом картеле – то есть монополистическом объединении, где участники сохраняют самостоятельность, но действуют в общих интересах. Заметим, что, несмотря на всероссийский масштаб нацпроекта, речь в данном случае идет о конкретном городе – именно в Волгограде участники преступного объединения «договорились» почти на 1,7 млрд рублей.

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Служба уже возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении волгоградских ООО «Дом-строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК». Перечисленные организации попали под подозрение в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на общую сумму 1,686 млрд рублей. Если вина подозреваемых будет установлена, участники картеля попадут на серьезные штрафы.

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Напомним, реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершилась в 2024 году. По данным официального сайта проекта, на старте его реализации доля городских дорог в нормативном состоянии составляла 44%, а в финале достигла 85,7%. Аналогичное значение по региональным дорогам увеличилось с 43,6 до 55,2%. В 2025 году преемником «Безопасных качественных дорог» стал нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Медиабанк Событий
Количество просмотров 315
01.07.2025 
Фото:Медиабанк Событий
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