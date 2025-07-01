«Безопасные качественные дороги» — скандал на 1,7 млрд рублей

ФАС выявила картель внутри национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Федеральная антимонопольная служба выявила незаконное сотрудничество в рамках масштабного национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, речь идет о так называемом картеле – то есть монополистическом объединении, где участники сохраняют самостоятельность, но действуют в общих интересах. Заметим, что, несмотря на всероссийский масштаб нацпроекта, речь в данном случае идет о конкретном городе – именно в Волгограде участники преступного объединения «договорились» почти на 1,7 млрд рублей.

Служба уже возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении волгоградских ООО «Дом-строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК». Перечисленные организации попали под подозрение в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на общую сумму 1,686 млрд рублей. Если вина подозреваемых будет установлена, участники картеля попадут на серьезные штрафы.

Напомним, реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершилась в 2024 году. По данным официального сайта проекта, на старте его реализации доля городских дорог в нормативном состоянии составляла 44%, а в финале достигла 85,7%. Аналогичное значение по региональным дорогам увеличилось с 43,6 до 55,2%. В 2025 году преемником «Безопасных качественных дорог» стал нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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Источник: ТАСС