В Петербурге с 3 июля вступят в силу новые ограничения движения транспорта
С 3 июля ограничат движение в трех районах Петербурга
ГАТИ Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения с 3 июля. Так, до 8 июля для прокладки газопровода будет ограничено движение по участку шоссе Революции от улицы Химиков до улицы Коммуны.
До 27 июля из-за реконструкции теплотрассы ограничат проезд по Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.
Из-за переустройства инженерных сетей до 26 августа будет ограничено движение на Приморском шоссе от Приморской улицы до 1-го Лахтинского моста и на Лахтинском проспекте от Морской улицы до Приморского шоссе.
Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ГАТИ Петербурга
Фото:Wikimedia
90
02.07.2025
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0