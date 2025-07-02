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В Петербурге с 3 июля вступят в силу новые ограничения движения транспорта

С 3 июля ограничат движение в трех районах Петербурга

ГАТИ Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения с 3 июля. Так, до 8 июля для прокладки газопровода будет ограничено движение по участку шоссе Революции от улицы Химиков до улицы Коммуны.

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До 27 июля из-за реконструкции теплотрассы ограничат проезд по Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

Из-за переустройства инженерных сетей до 26 августа будет ограничено движение на Приморском шоссе от Приморской улицы до 1-го Лахтинского моста и на Лахтинском проспекте от Морской улицы до Приморского шоссе.

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Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

Источник: ГАТИ Петербурга

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 90
02.07.2025 
Фото:Wikimedia
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