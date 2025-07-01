Полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России

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Компания Chery планирует начать сборку кроссовера Omoda C7 на российском заводе

Сборка флагманского кроссовера от бренда Omoda может начаться на заводе «АГК» в Калуге, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на декларацию соответствия.

Omoda C7
Omoda C7

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Сейчас бренд Chery занимается сертификацией Omoda T39, который поступил в продажу под названием C7.

Omoda C7 вышел на российский рынок в конце мая текущего года. Цена авто находится в диапазоне 3,4-4,05 млн рублей. Во всех комплектациях кроссовер оснащается 150-сильным турбомотором объемом 1.6 и 7-ступенчатым роботом. Привод передний и полный.

Интерьер Omoda C7
Интерьер Omoda C7

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 8842
01.07.2025 
Фото:Omoda
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