Полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России
Компания Chery планирует начать сборку кроссовера Omoda C7 на российском заводе
Сборка флагманского кроссовера от бренда Omoda может начаться на заводе «АГК» в Калуге, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на декларацию соответствия.
Omoda C7
Сейчас бренд Chery занимается сертификацией Omoda T39, который поступил в продажу под названием C7.
Omoda C7 вышел на российский рынок в конце мая текущего года. Цена авто находится в диапазоне 3,4-4,05 млн рублей. Во всех комплектациях кроссовер оснащается 150-сильным турбомотором объемом 1.6 и 7-ступенчатым роботом. Привод передний и полный.
Интерьер Omoda C7
Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.
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Источник: «Китайские автомобили»
Фото:Omoda
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01.07.2025
Фото:Omoda
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