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Популярный кроссовер исчез с российского сайта марки — в чем дело?

Обновленная Omoda C5 полностью заменит дорестайлинговую уже к концу года

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Сравнили китайские кроссоверы одной модели, но из разных партий: в чем разница?

В данный момент у официальных дилеров Omoda еще сохраняются некоторые запасы дорестайлингового варианта модели C5, и сейчас к заказу доступны обе версии фастбек-кроссовера – прежняя и обновленная, сообщает источник со ссылкой на представительство марки в России. Таким образом в компании прокомментировали исчезновение дореформенного кроссовера с официального сайта, подчеркнув, что обновленные версии Omoda C5 полностью заменят дорестайлинговые к началу IV квартала 2025 года.

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Также в представительстве Omoda рассказали, что наблюдают «повышенный спрос» на машины в обновленном дизайне. Напомним, новая версия Omoda C5 появилась у дилеров еще в ноябре 2024 года по цене от 2,52 млн рублей. Модель получила дизайн в «более европейском» стиле и новую комплектацию Drive, выступающую аналогом базового Fun на полном приводе. По технической части все осталось по-прежнему: 1.5 (147 л.с.) с вариатором для переднеприводных машин и 1.6 (150 л.с.) с роботом – для полного привода.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 866
04.06.2025 
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