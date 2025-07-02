Амберавто продает модель А5 с большим дисконтом

Цены на электрический седан Амберавто А5 теперь стартуют от 2,3 млн рублей

Бренд Амберавто объявил о снижении цен на ограниченную партию городского электроседана А5. С 1 июля 2025 года модель в комплектации Comfort доступна за 1 499 999 рублей с учетом государственной поддержки. Для сравнения – полная рекомендованная цена модели, указанная на официальном сайте, составляет 2 307 691 рубль (ранее – 3 399 900 рублей). Акция распространяется на электромобили 2024 года производства.

Амберавто А5

Топовая версия Business теперь стартует от 1 699 999 рублей (с господдержкой).

Технологии и комфорт по доступной цене

Амберавто А5 оснащен электромотором мощностью 160 л.с. и имеет запас хода 520 км (CLTC). Просторный салон, премиальные материалы отделки и мультимедийная система с экранами 10 дюймов и 12,7 дюйма (в зависимости от комплектации) делают каждую поездку комфортной.

Амберавто А5

В комплектации Business доступны системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоматическое торможение. Зимний пакет включает подогрев сидений, руля и зеркал. Гарантия на автомобиль – 3 года или 100 000 км.

Скидочное предложение действует с 1 июля 2025 года, количество автомобилей ограничено. Срок окончания акции не указан.

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Источник, фото: Амберавто