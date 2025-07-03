Возможно перекрытие проезда: на улице Калинина начнется подготовка к ремонтным работам

В Краснодаре 3 июля стартует капитальный ремонт участка улицы Калинина

С 3 июля на участке улицы Калинина между улицами Красной и Академика Трубилина (около 3,6 км) начнется ремонт дороги.

Работы начнутся с установки временных дорожных знаков и демонтажа старого покрытия. Планируется обновить проезжую часть, съезды во дворы и примыкания прилегающих улиц.

На участке от Тургенева до Трубилина будут частично отремонтированы тротуары и бордюры, а от Красной до Тургенева приведут в порядок пешеходную зону. Также по обе стороны дороги будут обустроены новые остановочные площадки.

Во период ремонта возможно временное ограничение движения. Сроки ремонта не уточняются.

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Источник: Kubantv.ru