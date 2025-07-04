Наводнение в Петербурге: когда оно закончится и есть ли угроза жителям
В Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля перекрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
Синоптик Александр Шувалов пояснил, что наводнение произошло из-за сильного циклона, который идет через Финляндию на Архангельск.
Из-за этого поднялся такой сильный ветер на Финском заливе: до 25 м/c, то есть 90 км/ч. Также происходят перепады давления, которые проходят по мере перемещения глубокого циклона, сообщил эксперт.
Уровень воды поднялся до 180 см перед дамбой, ее закрыли.
«Наводнение было, но не сказалось на городе», – отметил синоптик.
В ближайшие выходные в городе ожидается прохладная погода с небольшими дождями и несильным ветром. Синоптик сообщил, что в ночь на 5 июля ветер утихнет и наводнение прекратится.
Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.
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Источник: URA.RU