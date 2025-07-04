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Наводнение в Петербурге: когда оно закончится и есть ли угроза жителям

Синоптик Шувалов: наводнение в Петербурге закончится 5 июля

В Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля перекрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

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Синоптик Александр Шувалов пояснил, что наводнение произошло из-за сильного циклона, который идет через Финляндию на Архангельск.

Из-за этого поднялся такой сильный ветер на Финском заливе: до 25 м/c, то есть 90 км/ч. Также происходят перепады давления, которые проходят по мере перемещения глубокого циклона, сообщил эксперт.

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Уровень воды поднялся до 180 см перед дамбой, ее закрыли.

«Наводнение было, но не сказалось на городе», – отметил синоптик.

В ближайшие выходные в городе ожидается прохладная погода с небольшими дождями и несильным ветром. Синоптик сообщил, что в ночь на 5 июля ветер утихнет и наводнение прекратится.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: URA.RU

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Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 404
04.07.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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