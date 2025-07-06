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Российские марки опередили популярного «китайца» по продажам

Evolute и Москвич стали самыми популярными электромобилями в России

Электрический седан Evolute i-Pro стал самым продаваемым новым электромобилем в России по итогам июня.

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Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Из приведенных им данных следует, что прежний лидер продаж новых электромобилей Zeekr 001 опустился на третью строчку, вторую занял электрический кроссовер Москвич 3е, а первую – Evolute i-Pro. Напомним, под маркой Москвич продаются переименованные JAC, а под брендом Evolute – «русифицированные» Dongfeng. Но только они представлены в РФ официально, остальные участники рейтинга – «серые».

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Многие месяцы не сходивший с лидирующей позиции Zeekr 001 в Топ-5 опережает теперь лишь Ora 03 и еще один Evolute – кроссовер I-Joy.

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Топ-5 электрических моделей-бестселлеров в июне:

  • Evolute I-Pro – 135 шт.;
  • Москвич 3е – 133 шт.;
  • Zeekr 001 – 131 шт.;
  • Ora 03 – 68 шт.;
  • Evolute I-Joy – 49 шт.

При этом Zeekr, как бренд, сохранил лидерство в зачете марок. Если смотреть по всем моделям в совокупности, электромобилей Zeekr в июне было продано 248 единиц, Evolute – 187, Москвич – 133, Ora – 74 и BYD – 61. Всего же за первый летний месяц россияне купили 965 электрокаров, что на 10% меньше, чем в июне 2024 года, но на 23% больше, чем в мае текущего года. По итогам месяца доля сегмента BEV (чистые электромобили) выросла до 1,1%, против 0,8% за пять месяцев 2025 года.

Источник: Сергей Целиков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3998
06.07.2025 
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