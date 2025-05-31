Эти «серые» марки из Китая россияне хотели бы видеть в РФ официально

Аналитик Целиков: Самые желанные для россиян китайские автобренды – BYD и Zeekr

Среди китайских марок авто, которые официально не заходили на российский рынок, самыми желанными для дебюта являются BYD и Zeekr, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на итоги опроса, проведенного среди своей аудитории.

Две упомянутые марки лидируют с большим отрывом от остальных (по 40% голосов). Третью строчку занял бренд Xiaomi (25%), далее следуют Lynk & Co (14%), Nio (5%), Denza (4%), XPeng (3%) и Wuling (2%).

Zeekr 001

Каждый пятый из участников опроса (21%) считает, что китайских марок в России и так много, поэтому приход новых нежелателен. Марки для голосования выбрали из тех, что попадают в РФ по параллельному импорту.

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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова