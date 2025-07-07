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Многодетные семьи хотят освободить от оплаты проезда по платным трассам

В ГД внесли законопроект о бесплатном проезде для многодетных семей по платникам

В ГД РФ внесли законопроект, предлагающий сделать проезд по платным трассам бесплатным для многодетных семей, проинформировали в пресс-службе партии «Справедливая Россия-За правду».

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Соответствующее предложение внесли депутат Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Предлагается внести поправки в действующий закон об автодорогах.

Так, автомобили, зарегистрированные на многодетных родителей, смогут пользоваться платными трассами без взимания платы.

Авторы инициативы полагают, что это снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи, особенно во время отпусков и переездов.

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Также она станет шагом к социальной справедливости и может послужить стимулом для рождения последующих детей.

Целью инициативы также является повышение доступности транспортной инфраструктуры и признание значимости многодетных семей как важной части государственной демографической политики.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 632
07.07.2025 
Фото:freepik / freepik
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